Ucraina. Olena Zelenska, resisteremo, siamo pronti a sopportare tutto questo. Diventeremo più forti

Le vite del presidente e della first lady sono state a lungo intrecciate. Fidanzati del liceo, hanno continuato a lavorare insieme in una compagnia comica e in uno studio televisivo, lui un attore comico e lei, dietro le quinte, una sceneggiatrice. Quando si è candidato alla presidenza tre anni fa, ha chiarito che non era una vita che voleva. Ma questa guerra l’ha portata sotto i riflettori, su un palcoscenico globale.

Dopo che i missili russi hanno iniziato a fischiare su Kiev nelle prime ore del 24 febbraio, Olena Zelenska ha trascorso mesi nascosta in luoghi segreti con i suoi figli.

Ha sottolineato, come fa sempre, la profonda sofferenza dei bambini ucraini, condannando quelli che ha definito gli “hunger games” della Russia. Poi è andata molto oltre, chiedendo al Congresso degli Stati Uniti di inviare armi.