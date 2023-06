Ucraina. New York Times: ci sono le prove che la Russia abbia fatto saltare in aria la diga dall’interno

- Advertisement -

AgenPress – La società che gestiva la diga ha dichiarato al New York Times il 16 giugno che “le forze russe hanno provocato un’esplosione interna che ha provocato la distruzione della diga”. Quell’esplosione, ha affermato la società, “ha provocato il rilascio incontrollato di acqua dal serbatoio e un disastroso aumento del livello dell’acqua a valle”.

Le devastazioni della diga da quando i russi hanno invaso l’Ucraina sono state ripetutamente catturate dall’alto e da terra.

Mentre le truppe russe si stavano ritirando attraverso il fiume Dnipro nel novembre 2022, hanno fatto saltare in aria la carreggiata in cima all’estremità settentrionale della struttura. Una telecamera di sorveglianza ha ripreso la potente esplosione notturna. Le immagini satellitari mostrano che la forza dell’esplosione ha distrutto la carreggiata, ma che le fondamenta della diga e le pareti delle paratoie in quella sezione della diga non sono state danneggiate. Rimangono in piedi oggi.

Il Times ha ottenuto immagini satellitari ad altissima risoluzione che mostrano anche danni a un’altra sezione della carreggiata nei giorni e nelle settimane prima del crollo della diga. Il 1 giugno, o all’inizio del 2 giugno, è crollata parte della strada che costeggia la diga. Gli attacchi missilistici ucraini HIMARS nell’agosto 2022 hanno danneggiato quella parte della strada ma non hanno colpito la diga.

Il 23 aprile è crollata una piccola parte di un muro collegato alla centrale elettrica, possibile prova di erosione vicino alla diga.

Inoltre, le gru che controllano il rilascio dell’acqua attraverso la diga non sono state spostate da metà novembre, consentendo all’acqua di defluire senza controllo dalle stesse paratoie per un periodo di diversi mesi. Questa mancanza di regolamentazione ha portato il livello dell’acqua del bacino idrico a raggiungere il punto più basso degli ultimi decenni a febbraio, per poi raggiungere il massimo degli ultimi 30 anni a maggio, poche settimane prima della distruzione della diga.

È probabile che né questo danno precedente, né la pressione causata dall’alto livello dell’acqua o dalla posizione statica delle gru abbiano causato il crollo delle fondamenta in cemento della diga, hanno detto gli esperti, a meno che il calcestruzzo non fosse di bassa qualità e già soggetto a deterioramento. I grandi flussi sarebbero inoltre insufficienti per minare le fondamenta della diga a meno che, per qualche ragione, il piazzale di cemento – la copertura a valle posta sul fondo del fiume – non contenesse difetti o il terreno fosse molto più morbido di quanto previsto dal progetto.

Un video emerso questa settimana, dopo che il livello dell’acqua era sceso, fornisce una chiara prova del catastrofico fallimento. Mostra che la parte superiore delle fondamenta in cemento, non solo i cancelli, è stata distrutta.

Per il New York Times, pertanto, nonostante siano “teoricamente possibili molteplici spiegazioni”, le prove indicano chiaramente che la diga è stata paralizzata da un’esplosione provocata dalla parte che la controlla: la Russia”. Il media statunitense interroga ingegneri ed esperti di esplosivi, sostenendo che la diga aveva “un tallone d’Achille” ed essendo “costruita in epoca sovietica, Mosca aveva ogni pagina dei disegni tecnici e sapeva dov’era”. La diga, spiegano ancora “è stata costruita con un enorme blocco di cemento alla base” ed è attraversata da “un piccolo passaggio, raggiungibile dalla sala macchine”: proprio qui “suggeriscono le prove”, “è esplosa la carica che ha distrutto la diga”.