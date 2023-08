Ucraina. Muore Andrii Pilshchykov insieme ad altri due piloti. Era conosciuto con il nome “Juice”

Giovedì, il Pentagono ha confermato che l’addestramento in lingua inglese per gli ucraini sugli F-16 operativi inizierà in Texas a settembre, mentre l’addestramento al volo dovrebbe iniziare a ottobre in Arizona. Nel frattempo, altri alleati occidentali si stanno preparando ad iniziare ad addestrare gli ucraini alla fine di questo mese. Si prevede che l’addestramento per pilotare gli F-16 durerà circa cinque mesi.