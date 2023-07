Ucraina. Missili russi su Odessa. Distrutti sei palazzi ed una Chiesa. Zelensky: non ci sono scuse per il male russo

I missili hanno ucciso almeno una persona, afferma la dichiarazione, e ne hanno ferite almeno 19.

Altre 19 persone tra cui quattro bambini sono rimaste ferite. Undici adulti e tre bambini sono stati ricoverati in ospedale mentre gli altri sono in cura in regime ambulatoriale”, si legge nella nota.

L’Ucraina ha lottato nell’ultima settimana per respingere un’ondata di attacchi russi contro Odessa: le sue difese aeree non sono in grado di far fronte ai tipi di missili che Mosca ha usato per colpire la regione.

“Missili contro città pacifiche, contro edifici residenziali, contro una cattedrale: non ci possono essere scuse per il male russo. Come sempre, questo male perderà. E ci sarà sicuramente una rappresaglia ai terroristi russi per Odessa. Sentiranno questa rappresaglia”, ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelennsky condanna su Telegram l’attacco russo che ha colpito Odessa distruggendo parte della storica Cattedrale della Trasfigurazione. “A tutti coloro che hanno subito questo ultimo attacco terroristico – assicura il Zelensky – viene fornita assistenza. Sono grato a tutti coloro che stanno aiutando le persone e a tutti coloro che sono con Odessa nei loro pensieri ed emozioni. Ce la faremo. Riporteremo la pace. E per farlo, dobbiamo sconfiggere il male russo”, conclude il messaggio del presidente ucraino.