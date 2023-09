Ucraina. Ministro Difesa Reznikov presenta le dimissioni. Al suo posto Rustem Umerov, “tartaro di Crimea”

Rustem Umerov è destinato a diventare il nuovo ministro della Difesa mentre la guerra entra in una fase critica, con la controffensiva che cerca di frantumare le fortificazioni russe nel sud e Kiev spera di ottenere ulteriore sostegno dagli alleati.

Umerov, un tartaro di Crimea , è attualmente presidente del Fondo per le proprietà statali, progettato per attirare investimenti in Ucraina, ed è stato strettamente coinvolto nello scambio di prigionieri di guerra da quando la Russia ha invaso.

È stato anche un negoziatore senior nella creazione della Black Sea Grain Initiative – e più di una volta gli è stato chiesto per quanto tempo Mosca avrebbe rispettato l’accordo .

Umerov non appartiene al partito Servitore del popolo del presidente Volodymyr Zelensky, ma al piccolo partito Golos. È musulmano e le sue origini gli hanno permesso di sviluppare legami con gli Stati del Golfo. L’Ucraina sta cercando di accelerare l’addestramento e il dispiegamento degli aerei da combattimento F-16 , nonché di acquisire una serie di altre attrezzature per aiutare a scacciare la Russia dai territori occupati.

Il ministro della Difesa è anche il principale interlocutore dell’Ucraina con gli alleati occidentali attraverso il Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina. Il predecessore di Umerov, Oleksii Reznikov , ha sviluppato rapporti con alti funzionari statunitensi ed europei attraverso il gruppo, che si riunirà nuovamente alla fine di questo mese.

Il mandato di Reznikov è stato danneggiato dagli scandali contrattuali che hanno coinvolto il ministero della Difesa, che hanno portato a qualche disagio circa la distribuzione degli aiuti tra i partner occidentali.

Ci sono state diverse indagini sulla corruzione negli appalti presso il ministero della Difesa ucraino, che hanno minacciato di oscurare l’attenzione sulla riforma dell’esercito ucraino in una forza moderna basata sulla tecnologia e sulle tattiche occidentali.

Sebbene le accuse di corruzione non abbiano colpito personalmente Reznikov, ha riconosciuto che erano state dannose. Reznikov sarà trasferito ad un altro ministero.