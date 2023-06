Ucraina. Ministro difesa: l’FSB russo incaricato di uccidere il leader “Wagner” Yevheny Prigozhin

- Advertisement -

AgenPress – La Federal Security Service russo è stata incaricata di uccidere il leader del PMC “Wagner” Yevheny Prigozhin dopo un fallito ammutinamento lo scorso fine settimana.

Lo ha detto il capo della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino Kyrylo Budanov in un’intervista a The War Zone.

“Siamo consapevoli che l’FSB è stato incaricato di assassinarlo (Prigozhin – ndr). Riusciranno a farlo? Vedremo con il tempo. Quindi, in ogni caso, tutti questi potenziali tentativi di assassinio non essere veloci. Ci vorrà del tempo per avere gli approcci adeguati e per raggiungere la fase in cui sono pronti ad aggiungere un’operazione enorme. Ma ancora una volta, vorrei sottolineare che è una grande domanda aperta. Sarebbero riusciranno a soddisfarlo? Avranno il coraggio di eseguire quell’ordine?” ha detto Budanov.

Se Prigozhin avesse realizzato il suo piano iniziale con la ribellione, la Russia sarebbe già stata divisa in almeno due parti.

“Se quel giorno Prigozhin fosse entrato in un Cremlino vuoto, avrebbe mostrato al pubblico che il Cremlino è vuoto. Non ci sono ministri. Non ci sono veri funzionari di alto rango lì. Sono tutti scappati e dimostrerebbe che c’è nessuna autorità al potere attualmente in Russia. Ma d’altra parte, alcuni funzionari di San Pietroburgo o altrove inizierebbero a sostenere che sono il potere legittimo che crea una situazione di due poteri nel paese, che immediatamente sarebbero divisi. Ma Dato che sono riusciti a raggiungere un accordo, cosa che hanno fatto, ha fatto guadagnare tempo alla leadership russa, alle autorità russe. Ma comunque, la loro posizione di controllo totale su un pilastro del potere è stata fortemente minata dal potere di Prigozhin azioni e non sarà mai più lo stesso”.