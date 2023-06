Ucraina. Ministero Energia, nessuna minaccia diretta al sistema energetico e alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

- Advertisement -

AgenPress – Il ministero dell’Energia ucraino ha affermato che un’esplosione in una grande diga e in una centrale idroelettrica a Kherson occupata dai russi non ha causato “alcuna minaccia” alla fornitura di elettricità del paese tra i timori di una devastazione su larga scala.

L’esplosione notturna alla diga di Nova Kakhovka nella regione meridionale non ha colpito direttamente i sistemi energetici nazionali, ma le forniture elettriche regionali sono a rischio a causa delle inondazioni, ha affermato il ministero in una nota.

“Non ci sono minacce alla stabilità dell’approvvigionamento elettrico. L’elettricità generata è sufficiente a coprire il fabbisogno dei consumatori”.

Quasi 12.000 persone nella regione di Kherson sono rimaste senza l’energia elettrica a causa delle inondazioni “e potrebbero esserci problemi con l’approvvigionamento idrico”, ha aggiunto il comunicato. “Sono in fase di preparazione misure preventive anti-crisi”.

Più a est, il ministero ha affermato che “non vi è alcuna minaccia diretta” alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, nonostante la “graduale diminuzione del livello dell’acqua” nei bacini di raffreddamento del combustibile esaurito. L’impianto nella regione sud-orientale si trova a monte della diga distrutta ed è anch’esso sotto il controllo russo.