Ucraina. Meloni accetta invito del sindaco di Leopoli. “Ne ho parlato con Zelensky, verrò ad assaggiare il vostro caffè”

AgenPress – “E’ un grande piacere essere insieme su questo palco: quando andrà a trovare il nostro presidente Zelensky sicuramente passerà da Leopoli e le devo fare assaggiare il nostro caffè”.

L’invito alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivato dal palco dell’assemblea dell’Anci dal sindaco di Leopoli Andrij Sadovyj. “Grazie a lei sindaco, affare fatto – ha risposto la premier videocollegata da Roma – verrò sicuramente nel mio prossimo viaggio in Ucraina, ne ho parlato con Zelensky e sicuramente verrò a Leopoli per conoscerla e per assaggiare il caffè”.