Ucraina. Mancano le munizioni. Capo gruppo Wagner minaccia di ritirarsi da Bakhmut

AgenPress – Il capo della compagnia militare privata russa Wagner ha minacciato di ritirare i suoi mercenari dalla assediata città orientale di Bakhmut se non riceveranno più munizioni per continuare il combattimento.

I responsabili dell’approvvigionamento di armi in Russia “hanno smesso di fornirci munizioni”, ha affermato Yevgeny Prigozhin in un’intervista con il blogger russo pro-Cremlino Semyon Pegov, che scrive sotto lo pseudonimo di WarGonzo.

“Faccio appello a Sergei Shoigu con la richiesta di emettere immediatamente munizioni. Ora, se questo viene rifiutato … ritengo necessario informare il comandante in capo sui problemi esistenti e prendere una decisione in merito alla fattibilità di continuare alle unità di stanza nell’insediamento di Bakhmut, data l’attuale carenza di munizioni”, ha detto Prigozhin.

Il leader mercenario ha precedenti di dichiarazioni fuorvianti e non ha fornito prove per le sue affermazioni. La CNN non può verificare in modo indipendente la situazione sul campo a Bakhmut.

“Continuiamo con i nostri assalti o no? Restiamo o ce ne andiamo?” Prigozhin ha continuato, giurando che i suoi combattenti difenderanno Bakhmut “fino all’ultimo round di munizioni”, ma dicendo che le loro scorte si sono ridotte a una questione di giorni, non di settimane.

Prigozhin, le cui forze hanno svolto un ruolo chiave negli assalti russi al territorio ucraino, incluso Bakhmut, si è spesso scontrato con i generali di Putin e altri funzionari della difesa a Mosca per aver ricevuto un sostegno insufficiente dal Cremlino nell’estenuante lotta per la città orientale.