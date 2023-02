- Advertisement -

AgenPress – “Giorgia Meloni è d’accordo con le parole inquietanti pronunciate da Berlusconi sulla guerra in Ucraina? Oggi di fatto si è schierato ufficialmente con la Russia di Putin. Con questi alleati di governo la premier non si lamenti di come viene trattata in Ue”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi.