Ucraina. L’Onu condanna l’attacco “atroce” al centro di Chernihiv. Mosca, colpito ritrovo militari ucraini

Mosca replica che l’attacco a Chernihiv “ha colpito il luogo di ritrovo di specialisti militari sui droni da combattimento delle forze armate ucraine mascherato da festival. A Chernihiv è stato colpito il luogo di riunione del personale di comando delle Forze armate ucraine. Questo evento è stato effettuato nel rispetto delle misure di segretezza. Il colpo stesso è caduto su un oggetto utilizzato dal personale militare ucraino”.

Secondo Ria Novosti, “uno screenshot di una mailing list privata mostra i consigli per visitare il festival ‘Uccelli feroci’: “Vi invitiamo a venire all’evento in abiti civili per evitare di identificare l’evento come legato alla sfera militare”. L’invito “dice anche che l’evento è chiuso, contiene informazioni sensibili sulla capacità di difesa del Paese e che la maggior parte dei partecipanti sono militari attivi”.