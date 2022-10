Ucraina. L’esercito russo semina orrore, con torture ed uccisioni. Individuate a Izium 10 stanze di tortura

AgenPress – La prima volta che i soldati russi lo hanno catturato, lo hanno gettato legato e bendato in una stanza ricoperta di assi di legno per giorni e giorni.

Poi lo hanno picchiato ancora, gambe, braccia, un martello alle ginocchia, il tutto accompagnato da furiose diatribe contro l’Ucraina. Prima di lasciarlo andare, gli hanno portato via il passaporto e la carta d’identità militare ucraina – tutto ciò che aveva per dimostrare la sua esistenza – e si sono assicurati che sapesse esattamente quanto fosse inutile la sua vita.

“Nessuno ha bisogno di te”, lo schernì il comandante. “Possiamo spararti in qualsiasi momento, seppellirti a mezzo metro sottoterra e basta”.

Il brutale incontro di fine marzo è stato solo l’inizio. Andriy Kotsar sarebbe stato catturato e torturato altre due volte dalle forze russe a Izium, e il dolore sarebbe stato ancora peggiore.

Secondo un’indagine dell’Associated Press, la tortura russa a Izium era arbitraria, diffusa e assolutamente di routine sia per i civili che per i soldati in tutta la città. Sebbene la tortura fosse evidente anche a Bucha, quel devastato sobborgo di Kiev è stato occupato solo per un mese. Izium servì da centro per i soldati russi per quasi sette mesi, durante i quali stabilirono luoghi di tortura ovunque.

Sulla base dei resoconti dei sopravvissuti e della polizia, i giornalisti di AP hanno individuato 10 luoghi di tortura nella città e hanno ottenuto l’accesso a cinque di essi. Comprendevano una profonda fossa senza sole in un complesso residenziale con date scolpite nel muro di mattoni, una viscida prigione sotterranea che puzzava di urina e cibo in decomposizione, una clinica medica, una stazione di polizia e un asilo.

L’AP ha parlato con 15 sopravvissuti alle torture russe nella regione di Kharkiv, nonché con due famiglie i cui cari sono scomparsi nelle mani dei russi. Due degli uomini sono stati presi ripetutamente e torturati. Un soldato ucraino malconcio e privo di sensi è stato mostrato a sua moglie per costringerla a fornire informazioni che semplicemente non aveva.

L’AP ha anche confermato che otto uomini sono stati uccisi sotto tortura in custodia russa, secondo i sopravvissuti e le famiglie. Tutti tranne uno erano civili.

In una fossa comune creata dai russi e scoperta nei boschi di Izium, almeno 30 dei 447 corpi recentemente scavati portavano segni visibili di tortura: mani legate, ferite da arma da fuoco ravvicinate, ferite da coltello e arti rotti, secondo la Regione di Kharkiv ufficio del pubblico ministero. Quelle ferite corrispondevano alle descrizioni del dolore inflitto ai sopravvissuti.

I giornalisti di AP hanno anche visto corpi con i polsi legati nella fossa comune. Tra gli alberi c’erano centinaia di semplici croci di legno, la maggior parte contrassegnate solo da numeri. Uno ha detto che conteneva i corpi di 17 soldati ucraini. Almeno altre due fosse comuni sono state trovate nella città, tutte pesantemente minate, hanno detto le autorità.

Un medico che ha curato centinaia di feriti a Izium durante l’occupazione russa ha affermato che le persone arrivavano regolarmente al suo pronto soccorso con ferite compatibili con la tortura, inclusi colpi di arma da fuoco alle mani e ai piedi, ossa rotte, gravi lividi e ustioni. Nessuno spiegherebbe le proprie ferite, disse.

“Anche se le persone venivano in ospedale, il silenzio era la norma”, ha detto il capo, il dottor Yuriy Kuznetsov. Ha aggiunto che un soldato è stato sottoposto a cure per ferite alle mani, chiaramente per essere stato ammanettato, ma l’uomo si è rifiutato di dire cosa fosse successo.

Uomini con legami con le forze ucraine sono stati ripetutamente individuati per tortura, ma qualsiasi uomo adulto rischiava di essere catturato. Matilda Bogner, il capo della missione delle Nazioni Unite per i diritti umani in Ucraina, ha detto all’AP di aver documentato “pratiche diffuse di tortura o maltrattamento di detenuti civili” da parte delle., ha detto.

La tortura in qualsiasi forma durante un conflitto armato è un crimine di guerra ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, sia nei confronti di prigionieri di guerra che di civili.

“Ha tre scopi”, ha affermato Rachel Denber di Human Rights Watch. “La tortura è arrivata con domande per costringere le informazioni, ma è anche per punire e seminare paura. È per inviare un messaggio agghiacciante a tutti gli altri”.