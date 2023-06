Ucraina. Le truppe russe oppongono una “resistenza disperata” intorno a Bakhmut

- Advertisement -

AgenPress – Le forze russe stanno opponendo una “resistenza disperata” intorno a Bakhmut, nella regione orientale di Donetsk.

“La situazione nell’area di responsabilità del gruppo di truppe orientale rimane tesa”, ha affermato Oleksandr Syrskyi, comandante delle forze terrestri ucraine, in una dichiarazione condivisa dal Military Media Center.

“Nonostante l’offensiva delle nostre truppe nel sud e la perdita di territorio e insediamenti in quest’area, il nemico continua a spostare alcune delle unità più pronte al combattimento verso la direzione di Bakhmut, combinando queste azioni con un potente fuoco di artiglieria e attacchi d’assalto e l’aviazione dell’esercito contro le posizioni delle nostre truppe”.

“Allo stesso tempo, continuiamo a condurre azioni offensive in determinate aree, conquistando le alture dominanti e le cinture forestali per scacciare gradualmente il nemico dagli approcci a Bakhmut. Rendendosi conto di ciò, le unità nemiche stanno opponendo una resistenza disperata”.

Syrskyi ha ammesso che “è chiaro che i nostri piani devono essere periodicamente adattati e perfezionati”.

“Questo è ciò a cui è dedicato il mio lavoro nelle truppe ora. Ho tenuto una riunione con i comandanti delle unità, discusso questioni problematiche e individuato modi per risolverle”.

Syrskyi ha detto di aver incontrato soldati di un certo numero di unità direttamente coinvolte nell’offensiva e di “aver consegnato ai migliori di loro premi, doni di valore e premi in denaro”.

Il ministero della Difesa russo ha affermato nel suo aggiornamento quotidiano di venerdì che l’Ucraina “ha continuato a subire perdite significative durante i tentativi falliti di condurre operazioni offensive nelle direzioni di Donetsk meridionale e Donetsk”.

In un post, il MOD russo ha affermato che “dall’inizio dell’operazione militare speciale, oltre 10.000 militari delle forze armate della Federazione Russa hanno ricevuto pagamenti speciali per la distruzione o il sequestro di hardware nemico”, comprese le attrezzature occidentali .

Ha affermato che i pagamenti sono “attualmente in fase di elaborazione sulla base dei rapporti dei comandanti delle unità a Zaporizhia e South Donetsk, diretti al personale militare russo che ha distrutto i carri armati Leopard e i veicoli corazzati da combattimento prodotti dagli Stati Uniti e da altri paesi della NATO durante le operazioni di combattimento”.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha affermato che, nonostante le perdite ucraine di veicoli corazzati all’inizio della loro controffensiva, ciò che è importante sarà la loro capacità di recuperare e riparare le attrezzature danneggiate.

“Gli ucraini hanno la capacità di recuperare l’equipaggiamento che è stato danneggiato, ripararlo ove possibile, riportarlo in combattimento”, ha dichiarato Austin in una conferenza stampa con il presidente del Joint Chiefs of Staff, il generale Mark Milley, dopo una riunione dell’Ucraina Gruppo di contatto per la difesa a Bruxelles, Belgio.