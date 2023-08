Ucraina. Le forze di difesa avanzano verso Bakhmut. Truppe russe non riescono ad uscire, sono in trappola

- Advertisement -

AgenPress – “La nostra situazione si sviluppa in modo abbastanza dinamico in tutte le direzioni. E se parliamo dell’Est, facciamo buoni progressi nella direzione di Bakhmut, questo è in realtà ciò che infastidisce di più il nemico, ed è per questo che cercano di deviare i nostri sforzi in altre direzioni. Lì ci muoviamo lungo il fianco meridionale. Abbiamo già raggiunto molte altezze di comando, e in realtà il nemico è intrappolato lì, perché non può uscire da Bakhmut e non può avanzare completamente attraverso la città stessa. E lì, le battaglie a Klishchiyivka, Kurdiumivka, Andriyivka è la città di cui si parla di più. In effetti, lì si combattono. A poco a poco, facciamo progressi lì e abbiamo successo”, ha detto il vice ministro della Difesa ucraino Hanna Maliar.

“La situazione si è intensificata, due settimane fa hanno iniziato operazioni molto attive: scioperi, truppe si sono fermate. Le nostre truppe li hanno fermati con forza e li hanno distrutti. Si stanno riprendendo, si sono raggruppati lì ora e non abbandonano i loro piani di spostamento”. “I russi ridistribuiscono le loro truppe nelle riserve delle unità che usano nell’offensiva nelle direzioni Kupyansk e Lyman. Ciò è una conferma che hanno individuato queste direzioni da soli”, ha osservato il viceministro. Per quanto riguarda la situazione nell’Est, Maliar ha osservato che l’offensiva nemica è continuata nelle zone di Avdiyivka e Maryinka, che le forze di difesa trattengono. “Il nemico non può tenere sotto controllo Maryinka, e questo va avanti da quasi un anno, con quanta forza manteniamo la difesa. Vogliono circondare Avdiyivka, non intendono nemmeno entrarvi perché hanno paura di essere coinvolti in battaglie come a Bakhmut. In effetti, Avdiyivka e Maryinka sono uno degli epicentri in Oriente”, ha detto. Il viceministro ha anche sottolineato che se la direzione principale per il nemico era l’est, per le forze di difesa era il sud. “La nostra principale direzione di attacco è il sud. Se il nemico si concentra a est e noi manteniamo la difesa principalmente lì, ad eccezione della direzione di Bakhmut, allora il nemico manterrà la difesa a sud. La regione di Zaporizhzhia e la regione di Kherson sono sotto il fuoco. Il nemico detiene la difesa in queste due regioni, il che significa che lì effettuiamo operazioni offensive”.