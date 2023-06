Ucraina. Le forze armate rivendicano un parziale successo sul fronte meridionale contro la Russia

- Advertisement -

AgenPress – L’Ucraina ha affermato di aver migliorato la sua “posizione tattica” nella sua difesa contro la Russia nel sud e di aver ottenuto “un successo parziale” nella sua controffensiva nell’area di Tavria.

“Nell’ultimo giorno, la natura delle ostilità non è cambiata nella direzione di Tavria. Manteniamo le nostre posizioni in difesa e adottiamo misure, comprese misure per migliorare la posizione tattica. D’altra parte, abbiamo un parziale successo nel condurre azioni offensive nella direzione indicata. Il nemico sta compiendo sforzi significativi per fermare la nostra avanzata e sta anche subendo pesanti perdite di uomini, armi e attrezzature”, ha detto un portavoce delle forze ucraine a Tavria.

Nelle ultime 24 ore, le truppe russe hanno bombardato nove regioni dell’Ucraina, con “vari tipi di armi – lanciagranate, mortai, carri armati, artiglieria, MLRS, SAM e aerei tattici – attaccando 40 villaggi e colpendo le infrastrutture, secondo i leader militari. ”

“Nella direzione di Zaporizhzhia, il nemico continua a concentrare i suoi sforzi principali per impedire l’avanzata delle nostre truppe. Hanno effettuato attacchi aerei nelle aree di Orikhiv, Novodanylivka, Robotyne nella regione di Zaporizhzhia. Hanno bombardato gli insediamenti di Novodarivka, Levadne, Poltavka , Zaliznychne, Huliaipole, Huliaipilske, Charivne, Bilohirya, Orikhiv, Prymorske nella regione di Zaporizhzhia con l’artiglieria.”