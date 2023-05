Ucraina. Le forze armate respingono più di 30 attacchi delle truppe russe

- Advertisement -

AgenPress – Gli invasori russi concentrarono i loro sforzi principali sulla conduzione di operazioni offensive nelle direzioni Bakhmut e Maryinka.

Lo afferma il rapporto dello stato maggiore delle forze armate ucraine delle 18:00 di sabato 6 maggio, pubblicato su Facebook .

“Sono in corso pesanti battaglie per le città di Bakhmut e Maryinka. In totale, il nemico ha lanciato più di 30 attacchi durante il giorno”, ha riferito lo stato maggiore.

L’aeronautica militare ucraina ha lanciato cinque attacchi contro il personale nemico e i gruppi di equipaggiamento militare e un attacco contro il sistema missilistico antiaereo del nemico. Oggi, i difensori ucraini hanno distrutto quattro droni da combattimento Shahed-136/131 e due droni da ricognizione.

Le unità missilistiche e di artiglieria ucraine hanno colpito un posto di comando nemico, tre gruppi di armi e attrezzature militari e un’unità di artiglieria nella posizione di tiro.

Durante il giorno, l’esercito russo ha lanciato sei attacchi missilistici, 25 attacchi aerei e più di 20 attacchi MLRS. Gli invasori hanno attaccato con missili, in particolare, la città di Kherson, Chasiv Yar e Kostiantynivka nella regione di Donetsk.

Secondo i dati dello Stato Maggiore, gli invasori russi continuano a derubare cittadini e imprese ucraini nei territori temporaneamente occupati.