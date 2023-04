Ucraina. La Spagna invia 6 carri armati Leopard 2

- Advertisement -

AgenPress – Sei carri armati Leopard 2 diretti in Ucraina hanno lasciato la città portuale spagnola di Santander, nel nord della Spagna, e sono in viaggio verso la loro destinazione. Lo afferma il ministro della Difesa spagnolo Margarita Robles spiegando ai giornalisti che i carri armati hanno lasciato Santander “insieme a 20 mezzi di trasporto pesante” e il viaggio via mare sarebbe durato dai cinque ai sei giorni.

L’Ucraina ha fatto affidamento su carri armati obsoleti dell’era sovietica durante l’invasione russa e ha fatto appello all’Occidente per avere carri armati moderni per rafforzare le forze di Kiev. La Spagna è solo l’ultima potenza occidentale a inviare carri armati.