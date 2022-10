Ucraina. Kuleba, la Russia blocca 2 mln di t. di grano, sufficienti per sfamare oltre 7 mln di persone

AgenPress – “La Russia ha pianificato in anticipo di interrompere l'”accordo sul grano” e ora stia cercando di giustificarlo. Avendo sospeso la sua partecipazione al “grain deal” con il pretesto inventato di esplosioni a 220 chilometri dal corridoio del grano, la Russia sta bloccando 2 milioni di tonnellate di grano su 176 navi già in mare, sufficienti per sfamare più di 7 milioni di persone. La Russia lo ha pianificato in anticipo”.

Lo afferma il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba su Twitter, aggiungendo che “la Russia lo ha pianificato con largo anticipo”.

“L’attuale ingorgo di navi con il grano si è accumulato nel Mar Nero da settembre, quando la Russia ha iniziato deliberatamente a ritardare il funzionamento del corridoio e cercare di minare l’accordo. La Russia ha preso la decisione di riprendere i suoi giochi della fame molto tempo fa e ora cerca di giustificarlo”, ha aggiunto il ministro degli Esteri ucraino.