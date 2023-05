Ucraina. Isw: il capo Wagner sta seriamente disturbando i vertici russi. Le forze ucraine hanno iniziato la controffensiva

- Advertisement -

AgenPress – Le forze ucraine probabilmente hanno sfondato alcune linee russe in contrattacchi localizzati vicino a Bakhmut, provocando le risposte del finanziere del Wagner Group Yevgeny Prigozhin e del Ministero della Difesa russo (MoD). Il comandante del gruppo delle forze orientali ucraine, il colonnello generale Oleksandr Syrskyi, ha dichiarato che le forze russe si sono ritirate fino a due chilometri dietro le linee russe in settori non specificati del fronte Bakhmut.

Lo scrive il think-tank statunitense Isw (Institute for the study of war) nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione in Ucraina.

La conferma di Syrskyi dei guadagni ucraini ha provocato una risposta da Prigozhin, il quale ha affermato che le forze ucraine hanno iniziato la controffensiva e riconquistato tre chilometri di terreno dentro e intorno a Bakhmut. Il Ministero della Difesa russo ha riconosciuto i contrattacchi ucraini in modo insolitamente rapido, affermando che le forze russe hanno respinto otto attacchi di terra e tre tentativi di ricognizione in forza nella direzione di Donetsk, ma ha negato le notizie secondo cui le forze ucraine hanno sfondato le linee difensive russe. Le risposte di Prigozhin e del Ministero della Difesa riflettono l’aumento del panico nello spazio informativo russo per le speculazioni sulle controffensive ucraine pianificate e indicano una maggiore preoccupazione tra Wagner e la leadership del Ministero della Difesa russo, oltre a riflettere la guida del Cremlino per evitare di minimizzare i successi ucraini.

Fonti del Cremlino che hanno chiesto di restare anonime hanno affermato che la retorica e le dichiarazioni degli ultimi giorni del fondatore della milizia privata Wagner Yevgeny Prigozhin stanno “disturbando seriamente i vertici” della Russia. Secondo le fonti, l’escalation delle dichiarazioni di Prigozhin è probabilmente il risultato della sua incapacità di rispettare una scadenza non specificata per la cattura di Bakhmut: sta incolpando le unità militari del ministero della Difesa per evitare di assumersi la responsabilità di non aver rispettato la sua “promessa personale” di catturare la città ucraina.