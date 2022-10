Ucraina. Iniziata la liberazione della regione di Lugansk. I russi hanno distrutto interi villaggi

AgenPress – “E’ iniziata la liberazione della regione di Lugansk, diversi insediamenti sono già stati liberati dagli invasori russi”.

Lo ha annunciato il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, Serhii Gaidai, in un videomessaggio su Telegram.

Gaidai ha sottolineato la necessità “di sminare il territorio perché, in particolare a Kreminna, gli occupanti stanno spargendo mine progettate per mutilare le persone e strappare gli arti”. Gaidai ha parlato anche della consegna di aiuti umanitari a Bilogorivka e ha pubblicato un video: “Abbiamo visitato il villaggio per la prima volta dopo tanti mesi di guerra. È stato completamente distrutto, ma non si è mai arreso agli occupanti. I 15 residenti locali sono finalmente liberi di uscire e sono felici di vedere i propri connazionali”.