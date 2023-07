Ucraina. Il ministro della Difesa ringrazia gli Stati Uniti per la fornitura di munizioni a grappolo

- Advertisement -

AgenPress – Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha ringraziato gli Stati Uniti per aver accettato di fornire all’Ucraina munizioni a grappolo.

Reznikov ha affermato che l’Ucraina “richiede ufficialmente questo tipo di munizioni da molto tempo”.

“Vorrei sottolineare che nell’esercizio del nostro diritto inalienabile all’autodifesa continueremo a rispettare rigorosamente tutte le convenzioni umanitarie internazionali firmate e ratificate dall’Ucraina”, ha aggiunto Reznikov, insistendo sul fatto che l’Ucraina si atterrà ai principi che ha comunicato agli Stati Uniti e ai suoi partner. Questi includono l’uso delle munizioni per liberare il territorio ucraino riconosciuto a livello internazionale, il loro utilizzo in aree non urbane e la registrazione di dove vengono successivamente utilizzate per scopi di sminamento.

Durante la guerra, gli alleati occidentali di Kiev hanno deliberato a lungo sull’opportunità di inviare all’Ucraina l’ultimo pezzo di materiale militare richiesto. Prima era l’artiglieria, poi i carri armati Leopard e Abrams . Gli Stati Uniti stanno ora sostenendo l’addestramento dei piloti ucraini per pilotare aerei da combattimento F-16 .

Ogni volta, quello che inizialmente sembrava essere un ponte troppo lontano per le nazioni occidentali, alla fine è stato visto come la cosa giusta da fare.

Gli Stati Uniti hanno confermato venerdì che consegneranno all’Ucraina queste armi come parte di un nuovo pacchetto di aiuti militari.

Le munizioni a grappolo, chiamate anche bombe a grappolo, sono contenitori che trasportano da decine a centinaia di bombe più piccole, note anche come submunizioni. I contenitori possono essere sganciati da aerei, lanciati da missili o sparati da artiglieria, cannoni navali o lanciarazzi.

I contenitori si aprono a un’altezza prescritta, a seconda dell’area del bersaglio previsto, e le bombe all’interno si espandono su quell’area. Sono fusi da un timer per esplodere più vicino o sul terreno, spargendo schegge progettate per uccidere le truppe o eliminare veicoli corazzati come i carri armati.

Gli Stati Uniti hanno una scorta di munizioni a grappolo note come DPICM, o munizioni convenzionali migliorate a duplice scopo, che non utilizza più dopo la loro graduale eliminazione nel 2016.

Washington darà a Kiev vengono sparati da obici da 155 mm, con ogni cartuccia che trasporta 88 bombe. Ogni bomba ha una portata letale di circa 10 metri quadrati, quindi un singolo contenitore può coprire un’area fino a 30.000 metri quadrati (circa 7,5 acri), a seconda dell’altezza che rilascia le bombe.

Le bombe in un DPICM hanno cariche sagomate che, quando colpiscono un carro armato o un veicolo corazzato, “creano un getto metallico che perfora l’armatura metallica”, dice l’articolo, aggiungendo che possono essere necessarie 10 o più bombe per distruggere un veicolo corazzato, ma ne basta uno solo per disabilitare le armi del veicolo corazzato o renderlo immobile.

Le munizioni a grappolo contengono più esplosivi che vengono rilasciati su un’area delle dimensioni di diversi campi da calcio. Possono essere sganciati da un aereo o lanciati da terra o dal mare.