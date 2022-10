Ucraina. I russi non restituiscono ai genitori i bambini di Energodar, “in vacanza” nella regione di Krasnodar

AgenPress – I russi hanno deciso di non restituire ai genitori i bambini di Energodar, che sono andati “in vacanza” nella regione di Krasnodar.

Dmytro Orlov, sindaco di Energodar, ne ha scritto su Telegram, riferisce Ukrinform.

“Alcuni genitori che, nonostante la guerra su vasta scala, hanno recentemente mandato i loro figli da Energodar e dai villaggi circostanti nella regione di Krasnodar della Federazione Russa, hanno già iniziato a ricevere messaggi allarmanti. i russi hanno fatto sapere che i bambini sono stati “resteranno in Russia per un periodo indefinito”, ordinando loro di consegnare vestiti caldi e “rassicurandoli” che i bambini sarebbero andati a scuola lì”.

Secondo il sindaco “i bambini ora sono ostaggi dei terroristi russi, in precedenza avevano offerto ai genitori di mandare i propri figli in vacanza nella Federazione Russa e in Crimea.