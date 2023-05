Ucraina. I russi bombardano un ospedale per malati di mente e una clinica per animali

- Advertisement -

AgenPress – Circa 31 persone sono rimaste ferite nel bombardamento a Dnipro, tra cui otto medici e due bambini, secondo il capo del consiglio regionale di Dnipro Mykola Lukashuk. Tra i feriti, 16 persone sono state portate in ospedale e le altre stanno ricevendo cure ambulatoriali, ha detto Lukashuk in un post di Telegram.

Tre persone risultano disperse dopo l’attacco. Il sindaco di Dnipro Boris Filatov ha affermato che un cambio di turno per i medici significava che meno persone del solito lavoravano nella struttura al momento dell’attacco.

“Nel momento in cui il razzo ha colpito c’è stato un cambio di turni. Si spera che non ci saranno più vittime”, ha detto Filatov ai giornalisti nel sito dell’ospedale.

“È un miracolo che il razzo abbia colpito proprio nel momento del cambio di turno dei medici”. Ha aggiunto che c’erano consultazioni ambulatoriali quando è avvenuto l’attacco.

La clinica è utilizzata per curare i malati di mente e ospita anche una struttura di cura ospedaliera.

L’attacco missilistico ha colpito anche una clinica veterinaria, dove gli animali sottoposti a cure dovevano essere tirati fuori dalle macerie.

“Tutti i dipendenti sono in stato di shock”, ha detto alla TV ucraina il proprietario della clinica Dr. Andrii Malyshko. “Tutti gli animali sono stati salvati dall’edificio in fiamme.”

Il razzo ha colpito la clinica intorno alle 10:30 ora locale, provocando un incendio. La clinica aveva numerosi cani e alcuni gatti, che sono stati tutti trasferiti nelle cliniche vicine.

I proprietari di cani locali hanno lanciato una campagna per raccogliere donazioni per Malyshko e la sua clinica. Una donna di nome Yulia Honcharova ha detto che il suo cane Leia viene dalla clinica. Ha invitato i proprietari di animali domestici che Malyshko ha aiutato in passato a sostenerlo ora.