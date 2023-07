Ucraina. I russi bombardano la Cattedrale della Trasfigurazione della Chiesa ortodossa. “E’ un crimine di guerra”

- Advertisement -

AgenPress – L’attacco russo contro la cattedrale della Trasfigurazione di Odessa, principale luogo di culto cristiano ortodosso della città, è un “crimine di guerra”: lo ha dichiarato il ministero degli Esteri ucraino. “La Cattedrale della Trasfigurazione, situata nel centro storico di Odessa e protetta dall’Unesco, è stata distrutta. Un crimine di guerra che non sarà mai dimenticato e perdonato”, si legge messaggio pubblicato su Twitter.

Almeno 19 persone, tra cui 4 bambini, sono rimaste ferite, lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Oleg Kiper. “Quattordici persone sono state ricoverate in ospedale in città, tra cui tre bambini”, ha precisato. In precedenza il governatore aveva annunciato che un civile era stato ucciso nell’attacco.

Le truppe russe hanno anche colpito con cinque missili da crociera terrestri Iskander-K e due missili balistici Iskander-M, che sono stati lanciati dal territorio della Crimea occupata.

L’aeronautica ucraina afferma che nove bersagli aerei sono stati distrutti, inclusi quattro missili da crociera Kalibr e cinque missili da crociera Iskander-K.

Negli ultimi giorni, gli aerei da guerra ucraini hanno effettuato più di 15 attacchi aerei contro oggetti, manodopera e attrezzature militari russe.