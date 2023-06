- Advertisement -

AgenPress – La città di Melitopol, nel sud dell’Ucraina, è nota da tempo per le sue dolci delizie. Il nome “Melitopol” significa “la città del miele” in ucraino e il logo ufficiale della città presenta una ciliegia, un cenno al frutto rosso intenso per cui la regione è famosa.

Ma la vita a Melitopol è tutt’altro che dolce. La città è stata catturata dalle truppe russe poco dopo che Mosca ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio dello scorso anno. I partigiani filo-ucraini sono rimasti attivi in ​​città, orchestrando diversi attentati contro l’amministrazione filo-russa insediata al posto dei suoi vertici eletti. La regione di Zaporizhzhia in cui si trova la città è parzialmente occupata dalla Russia ed è stata annessa illegalmente lo scorso settembre.

Per i partigiani, la situazione qui è terribile. Per quelli che hanno rifiutato i passaporti russi e ora sono conosciuti come “gli inaffidabili”, la situazione è terribile.

I russi stanno cercando di costringere tutti a ottenere passaporti russi. È più facile manipolare le persone quando hanno la cittadinanza russa. Non ottenere i passaporti rende la vita molto difficile. Si rifiutano di dare accesso agli ospedali e così via.

Una grande percentuale della popolazione ha già passaporti russi. Se non lo fai, sei una pecora nera e potresti essere soggetto a perquisizioni.

Le perquisizioni vengono solitamente condotte dopo i bombardamenti e dopo gli attacchi della guerriglia ai collaboratori filo-russi.

Ci sono ancora molti partigiani, ma è una minoranza. La maggior parte dei patrioti ucraini se n’è andata, specialmente quelli che hanno partecipato attivamente alle manifestazioni, perché c’era una minaccia diretta per le loro vite.