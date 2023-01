Ucraina. I metodi brutali del gruppo Wagner assoldato da Putin. Tagliati i testicoli ad un soldato

- Advertisement -

Agenpress – I combattenti del gruppo Wagner sono diventati la fanteria usa e getta dell’offensiva russa nell’Ucraina orientale, ma un documento dell’intelligence militare ucraina ottenuto dalla CNN illustra quanto siano stati efficaci intorno alla città di Bakhmut e quanto sia difficile combatterli.

Wagner è un appaltatore militare privato gestito dall’oligarca Yevgeny Prigozhin, che è stato molto visibile in prima linea nelle ultime settimane e sempre pronto a rivendicare il merito delle avances russe. I combattenti di Wagner sono stati fortemente coinvolti nella conquista di Soledar, poche miglia a nord-est di Bakhmut, e delle aree intorno alla città.

Il rapporto ucraino – datato dicembre 2022 – conclude che Wagner rappresenta una minaccia unica da vicino, anche se subisce perdite straordinarie. “La morte di migliaia di soldati Wagner non ha importanza per la società russa”, afferma il rapporto.

“I gruppi d’assalto non si ritirano senza un comando… Il ritiro non autorizzato di una squadra o senza essere ferito è punibile con l’esecuzione sul posto.”

Anche le intercettazioni telefoniche ottenute da una fonte dell’intelligence ucraina e condivise con la Cnn indicano comportamenti spietati sul campo di battaglia. In una si sente un soldato parlare di un altro militare che ha cercato di arrendersi agli ucraini: “I mercenari della Wagner lo hanno preso e gli hanno tagliato i testicoli”.

Secondo la valutazione ucraina, i combattenti Wagner feriti vengono spesso lasciati sul campo di battaglia per ore, “la fanteria d’assalto non è autorizzata a portare via i feriti dal campo di battaglia da sola, poiché il suo compito principale è quello di continuare l’assalto fino al raggiungimento dell’obiettivo. Se l’assalto fallisce, la ritirata è consentita solo di notte”.

