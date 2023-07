Ucraina. I combattenti Wagner sono in Bielorussia. Arrivato un convoglio di 60 veicoli

- Advertisement -

AgenPress – I combattenti del gruppo mercenario russo Wagner sono arrivati ​​in Bielorussia dalla Russia.

“I ‘Wagner’ sono in Bielorussia”, ha dichiarato Andrii Demchenko, portavoce del servizio di guardia di frontiera statale dell’Ucraina, in una dichiarazione pubblicata sui social media.

“A partire da ora, le informazioni disponibili mostrano che in Bielorussia sono stati osservati gruppi separati di rappresentanti di campagne militari private che si spostano dalla Russia”.

Un convoglio di 60 veicoli arrivato questa mattina (domenica).

Venerdì, il ministero della Difesa bielorusso ha annunciato che i combattenti Wagner stanno addestrando le truppe bielorusse vicino alla città di Osipovichi, a circa 90 chilometri (56 miglia) a sud della capitale Minsk. Il leader bielorusso Alexander Lukashenko aveva precedentemente chiesto ai combattenti di Wagner di venire nel suo paese per addestrare membri dell’esercito bielorusso.

Lukashenko era responsabile della mediazione di un accordo tra il Cremlino e Wagner che ha visto il leader del gruppo mercenario, Yevgeny Prigozhin, porre fine a un’insurrezione armata di breve durata contro il leader russo Vladimir Putin.