Ucraina. Esperti internazionali. “Molto probabile” che dietro il crollo della diga ci sia la Russia

AgenPress – Un team di esperti legali internazionali che assistono l’ufficio del procuratore generale ucraino ha affermato che è “altamente probabile” che il crollo della diga Nova Kakhovka nella regione di Kherson, nel sud dell’Ucraina, sia stato causato dalla Russia, secondo i risultati preliminari della loro indagine pubblicati venerdì.

Gli esperti dello studio legale per i diritti umani Global Rights Compliance hanno affermato che esiste una “alta probabilità” che il crollo della diga il 6 giugno “sia stato causato da esplosivi preinstallati posizionati in punti critici all’interno della struttura della diga”.

Gli esperti hanno visitato le aree colpite nella regione di Kherson sabato e domenica insieme ai pubblici ministeri ucraini e ai rappresentanti della Corte penale internazionale.

“Le prove e l’analisi delle informazioni disponibili – che includono sensori sismici e discussioni con i massimi esperti di demolizione – indicano che esiste un’alta probabilità che la distruzione sia stata causata da esplosivi pre-piazzati posizionati in punti critici all’interno della struttura della diga”, secondo un comunicato stampa, citando il Starvation Mobile Justice Team di Global Rights Compliance.

Gli esperti hanno respinto la teoria secondo cui il crollo della diga potrebbe essere stato causato da una cattiva gestione della struttura, affermando che è “altamente improbabile che la cattiva gestione da sola possa spiegare una distruzione così catastrofica”.

Il team ha osservato che coloro che conducono l’attacco o sovrintendono alla gestione della diga richiederebbero l’accesso o il controllo del sito, che è occupato dalla Russia.

L’avvocato britannico Catriona Murdoch, che ha guidato il team di giustizia mobile, ha dichiarato in una dichiarazione: “Le informazioni disponibili per la conformità dei diritti globali e verificate con un importante fornitore di intelligence open source, indicano che in questa fase è molto probabile che le forze russe abbiano deliberatamente distrutto il diga.”

Secondo il diritto internazionale umanitario, si presume che le dighe siano di natura civile. “I civili che vivono vicino alla diga di Kakhovka non sono stati avvertiti di un attacco imminente e sono stati persino bombardati mentre tentavano di evacuare le aree allagate”, ha detto Murdoch.

Yousuf Syed Khan, avvocato senior di Global Rights Compliance a supporto dell’indagine, ha dichiarato: “Quello che abbiamo documentato a Kherson è un orribile crimine di fame. Gli effetti riverberanti di questo attacco sono senza dubbio immensi, di vasta portata e multigenerazionali, poiché intere industrie e mezzi di sussistenza legati all’agrobusiness sono stati gravemente colpiti.

“La devastazione causata da questo disastro non può essere sopravvalutata e senza dubbio si farà sentire negli anni a venire2.

Il crollo della diga è uno dei più grandi disastri industriali ed ecologici in Europa da decenni. La catastrofe ha distrutto interi villaggi, allagato terreni agricoli, privato decine di migliaia di persone di elettricità e acqua pulita e ha causato ingenti danni ambientali.

La Russia ha negato qualsiasi coinvolgimento nel disastro e, a sua volta, ha accusato l’Ucraina di aver distrutto la diga, senza fornire prove.