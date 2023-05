Ucraina. Erdogan. Accordo sul grano sarà prorogato di 2 mesi. Il mondo continuerà a ricevere prodotti ucraini

- Advertisement -

AgenPress – È stato raggiunto un accordo per estendere un accordo che consente l’esportazione di grano dai porti ucraini nel Mar Nero, secondo funzionari turchi e ucraini .

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che l’accordo tra Ucraina e Russia, che è stato mediato dalla Turchia e dalle Nazioni Unite, sarà prorogato di due mesi.

L’accordo è stato originariamente firmato lo scorso anno e da allora è stato prorogato. Oleksandr Kubrakov, ministro ucraino per le comunità, i territori e lo sviluppo delle infrastrutture, ha confermato in un post su Facebook che l’accordo sul grano è stato prorogato fino al 18 luglio.

“Il mondo continuerà a ricevere prodotti ucraini grazie agli sforzi dei nostri partner nell’accordo: la Turchia e le Nazioni Unite”, ha affermato Kubrakov.

“Siamo grati ai nostri partner per la loro posizione ferma e focalizzata sul fatto che l’accordo dovrebbe continuare a funzionare e nei termini firmati da tutte le parti”.

Kubrakov ha anche affermato che la Russia ha limitato le spedizioni di grano.

“Quasi 70 navi sono attualmente in attesa nelle acque territoriali turche, il 90% di loro è pronto a consegnare i prodotti dei nostri agricoltori al mondo”, ha affermato.

“Accogliamo con favore la prosecuzione dell’iniziativa, ma sottolineiamo che deve funzionare in modo efficace”.

Anche la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha confermato la proroga, sebbene abbia aggiunto che “le distorsioni nell’attuazione dell’accordo sui cereali dovrebbero essere corrette il più rapidamente possibile”.

Dopo aver invaso l’Ucraina nel febbraio 2022, la Russia ha bloccato le esportazioni di cereali vitali dai principali porti ucraini del Mar Nero, tra cui Odesa, Chornomorsk e Pivdennyi, il che significava che milioni di tonnellate di grano ucraino non venivano esportate nei molti paesi che ne facevano affidamento.

L’impatto della guerra sui mercati alimentari globali è stato immediato ed estremamente doloroso, poiché l’Ucraina rappresenta il 10% del mercato mondiale del grano, il 15% del mercato del mais e il 13% del mercato dell’orzo.

All’epoca, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura avvertì che ben 47 milioni di persone avrebbero potuto essere spinte in una “acuta insicurezza alimentare” a causa della guerra, e funzionari occidentali accusarono la Russia di usare il cibo come arma.

L’accordo raggiunto nel luglio 2022 ha creato procedure per garantire l’esportazione sicura di grano dai porti ucraini e ha consentito la ripresa delle esportazioni.