Ucraina. Distruzione diga. L’IAEA rafforzerà la sua presenza nella centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi

AgenPress – L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA) rafforzerà la sua presenza presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi la prossima settimana, ha detto mercoledì l’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite.

Una nuova squadra più numerosa sostituirà il gruppo attualmente nello stabilimento nel sud dell’Ucraina quando il direttore Rafael Grossi visiterà la struttura la prossima settimana, secondo una dichiarazione dell’AIEA.

“In vista dell’intensificazione delle attività dell’AIEA secondo i nuovi principi stabiliti, [Grossi] rafforzerà la presenza dell’AIEA sul sito, sostituendo l’attuale squadra con un gruppo più numeroso che viaggia con lui attraverso la linea del fronte”, afferma la dichiarazione.

La Russia ha sequestrato la centrale nucleare nel marzo dello scorso anno, sebbene sia ancora gestita principalmente da personale ucraino. Durante la guerra, l’AIEA ha avvertito di un disastro nucleare a seguito di ripetuti bombardamenti vicino alla struttura, che è la più grande centrale nucleare d’Europa.

“Ora più che mai, la presenza rafforzata dell’AIEA presso la centrale nucleare di Zaporizhzhya è di vitale importanza per aiutare a prevenire il pericolo di un incidente nucleare e le sue potenziali conseguenze per le persone e l’ambiente in un momento di maggiore attività militare nella regione”, ha spiegato Grosso. “La possibile perdita della principale fonte di acqua di raffreddamento dell’impianto complica ulteriormente una situazione di sicurezza nucleare già estremamente difficile e impegnativa”.

L’impianto si trova a monte della diga Nova Kakhovka, crollata martedì. Il serbatoio fornisce acqua di raffreddamento all’impianto ed è fondamentale per la sua sicurezza.