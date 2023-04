Ucraina. Delegazione Radicali Italiani a Kiev in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione

Proprio nel giorno della Resistenza italiana ribadiamo che occorre un ’25 aprile’ anche per l’Ucraina, che oggi la resistenza è rappresentata dal popolo aggredito da Putin e che per questo va sostenuto, in ogni modo. Questo sarà il nostro 25 aprile, un giorno di commemorazione ma soprattutto di lotta, la lotta partigiana che in questi mesi sta tenendo alta la bandiera blu con le stelle gialle dell’Europa, lo stesso blu e lo stesso giallo della bandiera ucraina. Questa missione – concludono – è il naturale prosieguo del nostro impegno politico quotidiano a sostegno della lotta del popolo ucraino per la loro e nostra libertà.