Ucraina. Delegazione leader Sudafrica, Senegal, Zambia e Isole Comore visita fossa comune a Bucha

AgenPress – La delegazione, che comprendeva i presidenti di Sudafrica, Senegal, Zambia e Isole Comore, si è prima recata a Bucha , un sobborgo di Kiev dove i corpi di civili giacevano sparsi per le strade l’anno scorso dopo che le truppe russe avevano abbandonato una campagna per impadronirsi della capitale e si erano ritirate dall’area.

La sosta della delegazione a Bucha è stata simbolicamente significativa, poiché il nome della città è diventato simbolo della brutalità dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca nel febbraio 2022. L’occupazione russa di Bucha ha lasciato centinaia di civili morti nelle strade e nelle fosse comuni. Alcuni mostravano segni di tortura.

I missili prendono di mira Kiev mentre i leader africani in visita spingono Ucraina e Russia per la pace e il grano.

L’aviazione ucraina ha dichiarato di aver abbattuto sei missili da crociera russi Kalibr, sei missili balistici ipersonici Kinzhal e due droni da ricognizione. Non ha fornito dettagli su dove sono stati abbattuti.

I funzionari che hanno contribuito a gettare le basi per i colloqui della delegazione hanno affermato che i leader africani non miravano solo ad avviare un processo di pace, ma anche a valutare come la Russia, che è soggetta a pesanti sanzioni internazionali, possa essere pagata per le esportazioni di fertilizzanti di cui l’Africa ha un disperato bisogno.

Sono anche pronti a discutere la questione correlata di garantire più spedizioni di grano dall’Ucraina durante la guerra e la possibilità di ulteriori scambi di prigionieri.

“La vita è universale e dobbiamo proteggere le vite: vite ucraine, vite russe, vite globali”, ha detto all’Associated Press il presidente dello Zambia Hakainde Hichilema. “L’instabilità ovunque è instabilità ovunque”.

L’apertura della pace africana arriva mentre l’Ucraina lancia una controffensiva per rimuovere le forze del Cremlino dalle aree occupate, utilizzando armi avanzate fornite dall’Occidente in attacchi lungo la linea del fronte di 1.000 chilometri (600 miglia). Analisti occidentali e funzionari militari hanno avvertito che la campagna potrebbe durare a lungo.

La Cina ha presentato la propria proposta di pace alla fine di febbraio ma sembrava avere poche possibilità di successo. L’Ucraina ei suoi alleati hanno ampiamente respinto il piano e i segnali di guerra non sembrano più vicini a un cessate il fuoco.