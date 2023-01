Ucraina. Crosetto, aiuti militari non solo per salvarla, ma per evitare che la guerra possa espandersi oltre i due paesi

- Advertisement -

AgenPress – “Gli aiuti che arrivano non sono solo per salvare l’Ucraina, sono un freno all’escalation che la guerra potrebbe avere espandendosi, così invece resta tra due nazioni. Bisogna avere il coraggio di fare scelte difficili per evitare scenari peggiori. I primi a voler evitare l’escalation sono i Paesi europei. Tutti auspichiamo la possibilità del tavolo della pace”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a L’aria che tira su La7.

“Questo sarà il primo decreto a contenere solo armi difensive e aiuti civili. Il Ministro lavora per la pace”.

“Droni fuori sacco? E’ una notizia che smentisco. Se fosse vera sarebbe un reato perchè il ministero della Difesa e lo Stato non ne sono a conoscenza e quindi se fosse vera qualcuno dovrebbe finire in galera. Mi auguro che qualcuno chieda al Corriere della Sera come l’ha avuta”.