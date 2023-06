Ucraina. Contingente militare russo sta gradualmente lasciando la centrale nucleare di Zaporizhia

- Advertisement -

AgenPress – “Secondo gli ultimi dati, il contingente di occupazione sta gradualmente lasciando il territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Tre dipendenti Rosatom, che hanno guidato le azioni dei russi, sono stati tra i primi a lasciare la centrale”. E’ quanto si legge nella nota diffusa dai servizi d’intelligence ucraini (Gru),

Anche ai dipendenti ucraini che hanno firmato un contratto con Rosatom è stato consigliato di evacuare. Secondo le istruzioni, devono partire entro il 5 luglio. La destinazione preferita è il territorio della Crimea.

“Ad oggi, è noto che il capo dell’ufficio legale di Mantsurova, l’ispettore capo Shtatsky e il vicedirettore della stazione per la logistica Hubarev sono partiti per la penisola”, ha detto il DIU. Inoltre, il numero di pattuglie militari sta gradualmente diminuendo sul territorio dello ZNPP e nella città satellite di Enerhodar.

Il 4 marzo 2022 i russi hanno occupato la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il 22 giugno 2023, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato i piani della Russia per condurre un attacco terroristico alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale Oleksiy Danilov ha affermato che l’Ucraina si sta preparando con cura per qualsiasi scenario intorno alla centrale nucleare di Zaporizhia.