Ucraina. Colloquio telefonico tra Lavrov e Wang Yi. “La Cina manterrà una posizione indipendente e imparziale”

AgenPress – “La Cina manterrà una posizione indipendente e imparziale” riguardo alla crisi ucraina “in qualsiasi circostanza internazionale e multilaterale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel colloquio telefonico avuto con l’omologo russo, Sergey Lavrov, all’indomani del vertice a Gedda sulla guerra in Ucraina. “Sulla crisi ucraina, la Cina manterrà una posizione indipendente e imparziale in qualsiasi circostanza internazionale e multilaterale, esprimerà un’opinione obiettiva e razionale, promuoverà attivamente la riconciliazione, faciliterà i negoziati e farà ogni sforzo per trovare un modo per una risoluzione politica”, ha detto Wang nella nota riportata dall’agenzia di stampa russa Ria.

Nel corso del colloquio Sergey Lavrov, ha discusso di diverse “questioni di attualità dell’agenda internazionale”, tra cui “la crisi ucraina”.

“I ministri hanno discusso una serie di questioni di attualità nell’agenda internazionale – recita la nota – le parti hanno respinto la politica aggressiva del blocco occidentale nei confronti di Russia e Cina, i tentativi di frenare il loro sviluppo attraverso sanzioni e altri metodi illegittimi. Una valutazione positiva è stata data al dialogo costruttivo e all’alto livello di interazione tra Mosca e Pechino nel quadro delle Nazioni Unite, dei Brics, della Sco, del G20 e di altre strutture internazionali. Sono state discusse una serie di questioni regionali di attualità, inclusa la crisi ucraina”.