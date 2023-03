Ucraina. Capo gruppo Wagner, gli ucraini stanno “respingendo ferocemente gli attacchi” a Bakhmut

- Advertisement -

AgenPress – Le forze ucraine stanno combattendo “ferocemente” nella battaglia per Bakhmut, ha ammesso il capo dei mercenari russi che assediano la città orientale.

In un messaggio audio di Telegram il capo del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin ha affermato che “l’esercito ucraino sta gettando riserve extra a Bakhmut” e sta cercando di mantenerlo “con tutte le sue forze. Decine di migliaia di soldati ucraini stanno respingendo ferocemente gli attacchi. Lo spargimento di sangue aumenta ogni giorno”.

I mercenari di Wagner stanno guidando gli sforzi della Russia per prendere il controllo di Bakhmut, ma Prigozhin sostiene che non hanno le munizioni necessarie per avanzare.

“Dirò che il sistema deve essere elaborato. Spero che il sistema inizi a funzionare presto e riceveremo munizioni regolarmente”, ha detto in un video separato su Telegram.

La più grande sfida dell’Ucraina in questo momento è difendere la città, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky. Le forze russe hanno ottenuto guadagni incrementali intorno alla città, ma le forze ucraine devono ancora ritirarsi, creando una situazione di stallo che ricorda le lunghe battaglie per altre città orientali nell’ultimo anno.

Dall’estate scorsa Bakhmut si trova a un tiro di schioppo dalla linea del fronte, quindi la sua cattura rappresenterebbe un successo a lungo agognato per le forze di Mosca e apporterebbe un valore strategico limitato.