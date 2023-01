Ucraina. Attacco missilistico russo in corso. La Russia ha lanciato più di 30 missili

- Advertisement -

AgenPress – La Russia ha lanciato oggi “più di 30 missili” contro l’Ucraina: lo ha reso noto il governo di Kiev.

Questa mattina è in corso un attacco missilistico contro l’Ucraina, che è stata presa di mira da “più di 30 missili russi”, ha dichiarato un portavoce delle forze aeree ucraine. “Sei Tu-95 sono decollati dalla regione di Murmansk (in Russia) e hanno lanciato missili”, ha detto il portavoce, Yuri Ignat.

Le forze russe hanno lanciato questa mattina 15 missili contro Kiev, che sono stati tutti abbattuti dalle forze di difesa aerea ucraine: lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare della capitale, Serhiy Popka, come riportano i media ucraini.

Esplosioni sono state udite nella regione di Kiev: lo riportano i media ucraini. Secondo le informazioni preliminari, sarebbero state provocate dall’abbattimento di missili russi da parte della contraerea ucraina.

L’Amministrazione militare della regione di Kiev ha confermato che sono attive le forze di difesa aerea del Paese ed ha esorato la popolazione a non ignorare il pericolo dell’attacco missilistico in corso. Lo riportano i media locali. Intanto, esplosioni sono state udite anche a Vinnytsia, nell’Ucraina centro-occidentale, come riferisce l’emittente radio Suspilne.

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nell’attacco missilistico russo di questa mattina su Kiev, ha reso noto il sindaco della capitale, Vitali Klitschko.