Ucraina. Appello alle persone, “smettete di condividere il video decapitazione soldati ucraini”

AgenPress – Un funzionario del ministero della Difesa ucraino ha chiesto alle persone di interrompere la condivisione di video che pretendono di mostrare la decapitazione di un soldato ucraino.

“Esortiamo a interrompere la condivisione di questo video, così come qualsiasi filmato simile”, ha dichiarato il vice ministro della Difesa ucraino Hanna Maliar.

“Ora, dopo che tutti l’hanno visto, i pubblici ministeri e la Corte internazionale dovrebbero guardarlo”.

Due video sono emersi sui social media la scorsa settimana: uno pretende di mostrare l’esecuzione di un soldato ucraino catturato, e un secondo pretende di mostrare i corpi mutilati di due soldati ucraini che giacciono a terra.

“Dai primi istanti dopo la comparsa del video dell’esecuzione di un soldato ucraino da parte di disumani russi, tutti i servizi ucraini competenti lo hanno studiato attentamente fotogramma per fotogramma per identificare i criminali di guerra”, ha dichiarato Maliar su Telegram.

“Stasera, stavamo facendo proprio questo insieme ad altre forze dell’ordine e servizi speciali”.

Maliar ha anche fatto appello al pubblico affinché si astenga dall’indovinare l’identità del soldato nel video dell’apparente esecuzione, dicendo che le autorità “stanno facendo di tutto per identificare il defunto”.

Un video mostra un soldato russo che decapita un militare ucraino con un coltello. Un secondo video sembra mostrare i cadaveri decapitati di due militari ucraini che giacciono accanto a un veicolo distrutto. Una voce dice: “Li hanno uccisi. Qualcuno è venuto e gli ha tagliato la testa”.

Il Cremlino, per ora, non ha confermato né smentito la veridicità del video: “Queste sono ovviamente immagini orribili”, ha detto ai giornalisti il ​​​​portavoce Dmitry Peskov. “Nel mondo di fake news in cui viviamo, dobbiamo indagare sull’autenticità di questi video”. Il fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, nega ogni coinvolgimento: “Ho visto questo video”, ha commentato su Telegram, “è brutto quando le teste delle persone vengono tagliate, ma non ho visto da nessuna parte che questo stia accadendo vicino a Bakhmut e che membri della Wagner siano stati coinvolti nell’esecuzione”.