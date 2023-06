Ucraina: 69 bambini feriti e 20 uccisi da mine e residuati bellici esplosivi

- Advertisement -

L’Ucraina è attualmente uno dei Paesi con il maggior numero di mine al mondo: circa il 30% del territorio è potenzialmente contaminato da ordigni esplosivi.

L’UNICEF e SES (Servizio di Emergenza Statale dell’Ucraina) lanciano la campagna “Un’estate sicura” per spiegare ai giovani rischi e pericoli di mine, bacini idrici e fuoco.

AgenPress. Mentre la guerra continua, i bambini ucraini sono privati di attività ricreative sicure. Ogni estate si verificano molti incidenti evitabili in cui bambini e adolescenti vengono feriti o uccisi in bacini d’acqua e dal fuoco. Oltre alle minacce precedenti alla guerra, anche gli ordigni esplosivi sono diventati un’altra minaccia per la vita e la salute dei bambini, dato che l’Ucraina è uno dei Paesi con il maggior numero di mine e di ordigni esplosivi.

Per proteggere i bambini, gli adolescenti e i giovani, garantire loro vacanze estive sicure e ricordare loro come attenuare al meglio i rischi posti da questi pericoli, l’UNICEF insieme al Servizio di Emergenza Statale dell’Ucraina (SES) sta lanciando una nuova campagna – “Un’estate sicura”.

Secondo le statistiche del SES, nel 2022 si sono verificati 80.654 incendi che hanno causato la morte di 1.639 persone, tra cui 36 bambini. Altre 1.617 persone sono rimaste ferite dal fuoco, tra cui 123 bambini. Nel 2022, 723 persone sono morte in bacini idrici, tra cui 58 bambini; dall’inizio del 2023, 368 persone sono morte, tra cui 23 bambini. L’Ucraina è attualmente uno dei Paesi con il maggior numero di mine al mondo: circa il 30% del territorio è potenzialmente contaminato da ordigni esplosivi. La Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina ha confermato che 69 bambini sono stati feriti e 20 uccisi da mine e residuati bellici esplosivi tra il 24 febbraio 2022 e il 30 maggio 2023.

I materiali informativi sviluppati dall’UNICEF e dal SES promuovo trend quali: divertirsi in sicurezza e ricordare i potenziali pericoli. Ad esempio, è possibile tuffarsi in acqua, ma solo nei luoghi in cui è consentito e quando si conosce la profondità dell’acqua. E se si trascorre l’estate in zone dove ci sono state ostilità, bisogna assicurarsi che l’acqua sia stata controllata dal Servizio di Emergenza dello Stato e che non ci siano ordigni esplosivi.