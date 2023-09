Uccisione Orsa Amarena. Avv. Luca Di Carlo: “In Italia manca il coraggio di emettere condanne esemplari”

- Advertisement -

AgenPress. Dopo aver appresso di quanto accaduto alla “famosa” Orsa Amarena il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto ha dichiarato: “L’uccisione di una femmina di orso marsicano rappresenta un episodio grave, su cui è doveroso fare quanto prima chiarezza”.

Non bisogna fare “Chiarezza” su quanto accaduto…E’ già tutto chiaro: “Un uomo ha sparato ad un’orsa. Ha commesso un atto criminale insensato”. Nessuna giustificazione, né morale, né legale”.

A parlare è Luca Di Carlo, avvocato di fama internazionale, conosciuto con lo pseudonimo “L’Avvocato del Diavolo”. Famose le sue consulenze legali a personaggi noti. Ma quello che maggiormente lo contraddistingue è la sua estrema difesa dei diritti degli animali, a tal punto, che si sta battendo per l’istituzione in Europa del “Tribunale Internazionale per gli Animali”.

E’ giuridicamente e moralmente un obbligo che abbiamo nei confronti degli animali. A loro noi dobbiamo le nostre scuse per tutta la crudeltà che abbiamo riversato e continuiamo a farlo nei loro confronti. Gli animali incapaci di ribellarsi soccombono e soffrono agonie interminabili sotto il nostro miserabile dominio.

L’Avvocato, aveva già denunciato l’allarme sociale dilagante dei crimini sugli animali: “Le Nazioni che si ritengono civilmente evolute, devono avere il coraggio di condannare in maniera esemplare chi commette crimini contro gli animali”. “Se la grandezza di un Paese e il suo progresso morale possa essere valutato dal modo in cui tratta gli animali, allora quelle Nazioni dovrebbero condannare pubblicamente quei Paesi in cui vengono perpetuate pratiche indicibili sugli animali”.

“Nessuno dovrebbe tollerare che vengano inflitte agli animali delle sofferenze e neppure declinare le proprie responsabilità”. “Amarena lassù sicuramente sarai più amata”