Uccise 11 fedeli nella sinagoga di Pittsburgh nel 2018. Condannato a morte all’unanimità da una giuria federale

AgenPress – Robert Bowers , l’uomo armato che ha ucciso 11 fedeli e ne ha feriti altri sei in una sinagoga di Pittsburgh nel 2018 nell’attacco più mortale contro gli ebrei negli Stati Uniti, è stato condannato all’unanimità a morte da una giuria federale mercoledì.

È la prima pena di morte federale imposta sotto l’amministrazione Biden, che ha posto una moratoria sulle esecuzioni.

La decisione di condannare a morte l’uomo armato doveva essere unanime. In caso contrario, Bowers sarebbe stato condannato all’ergastolo senza condizionale.

I giurati hanno trascorso poco più di 10 ore a deliberare negli ultimi due giorni. Hanno posto due domande al tribunale: una per esaminare le pistole utilizzate nella sparatoria e un’altra per chiedere una copia dei documenti di prova sulla storia familiare dell’uomo armato.

La condanna a morte rappresenta la fine di una saga iniziata il 27 ottobre 2018, quando Bowers fece irruzione nella sinagoga dell’Albero della Vita e sparò alle persone con un fucile in stile AR-15. A quel tempo, la sinagoga ospitava tre congregazioni – Tree of Life, Dor Hadash e New Light – per i servizi settimanali di Shabbat.

Tra le persone uccise ci sono una bisnonna di 97 anni, un contabile di 87 anni e una coppia sposata nella sinagoga più di 60 anni prima. Dei sei sopravvissuti feriti, quattro erano agenti di polizia che sono intervenuti sul posto. Otto persone che si trovavano all’interno dell’edificio sono uscite illese . Le 11 persone uccise nell’attacco erano Irving Younger, 69 anni; Melvin Cera, 87; Rosa Mallinger, 97 anni; la coppia di sposi Bernice e Sylvan Simon, 84 e 86 anni; il dottor Jerry Rabinowitz, 66 anni; Joyce Fienberg, 75 anni; Richard Gottfried, 65 anni; Daniele Stein, 71 anni; e i fratelli Cecil e David Rosenthal, 59 e 54 anni. Bowers, 50 anni, è stato condannato il 16 giugno per tutte le 63 accuse contro di lui per la sparatoria di massa. Ventidue di questi conteggi erano reati capitali. La giuria ha inoltre ritenuto che fosse idoneo alla pena di morte il 13 luglio, spostando il processo a una terza e ultima fase di condanna. La fase finale del processo si è concentrata sui fattori aggravanti e attenuanti che potenzialmente si applicano a Bowers. I pubblici ministeri hanno sostenuto che Bowers ha effettuato gli omicidi a causa del suo odio verso gli ebrei e hanno evidenziato le testimonianze dei membri della famiglia delle vittime che parlavano dei loro cari, nonché la mancanza di rimorso di Bowers per le sue azioni. “Ha trasformato un normale Sabbath ebraico nella peggiore sparatoria di massa antisemita nella storia degli Stati Uniti, e ne è orgoglioso”, ha detto lunedì il procuratore degli Stati Uniti Eric Olshan in chiusura degli argomenti . “Questo è un caso che richiede la punizione più severa prevista dalla legge: la pena di morte”, ha affermato. La difesa di Bowers ha sottolineato la sua infanzia difficile e problemi di salute mentale, incluso quello che dicono essere un sistema di credenze deliranti e diagnosi di schizofrenia ed epilessia. «Hai ritenuto responsabile Rob Bowers. L’hai condannato per 63 capi di imputazione. Lo hai trovato idoneo per la condanna della giuria. Ora vi chiediamo di scegliere la vita e non la morte”, ha detto lunedì l’avvocato difensore Judy Clarke. La giuria ha ritenuto all’unanimità provate tutte e cinque le aggravanti d’accusa dedotte in questa fase del processo. La difesa ha presentato 115 fattori attenuanti e, sebbene la giuria fosse d’accordo con alcuni degli elementi più fattuali, ha respinto alcuni degli argomenti chiave della difesa. Ad esempio, nessuno dei giurati ha scoperto che “soffre di delusioni”, che “è una persona con schizofrenia” o che “ha commesso il reato sotto disturbo mentale o emotivo”. Inoltre, nessuno dei giurati ha convenuto che fosse un “detenuto modello in attesa di giudizio” o che “si sia comportato rispettosamente in tribunale”. La sentenza formale è prevista per giovedì. Il giudice Robert Colville è apparso emozionato mentre ringraziava la giuria dopo la decisione. Ha detto di aver ringraziato centinaia di giurati con un discorso simile nel corso degli anni, ma “non l’ho mai pronunciato con tanta sincerità come ho fatto adesso”.