Uccidono capretta a calci e postano video sui social. LEAL dà mandato ai legali per denuncia

AgenPress. Durante una festa organizzata in un agriturismo dei ragazzi hanno torturato e seviziato e gettato da una finestra una capretta di pochi mesi. Il crimine è stato filmato e oggi 29 agosto sono stati postati due video degli abusi sui social.

Questo ennesimo episodio di efferata violenza nei confronti di un animale è avvenuto ad Anagni (Frosinone).

I ragazzi sono già stati individuati e anche il proprietario dell’agriturismo ha sporto denuncia.

Gian Marco Prampolini, presidente LEAL commenta. “I nostri legali stanno per depositare la denuncia per uccisione e maltrattamento di animali e ci costituiremo parte civile nel processo. Per fermare queste efferatezze gli strumenti a nostra disposizione sono la denuncia, l’impegno per ottenere leggi più severe che vengano poi applicate e la sensibilizzazione attraverso l’informazione e campagne sociali”.