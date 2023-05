Turchia. Tv di Stato. Erdogan vince con il 52,1% delle preferenze. “La nostra gente ci ha dato fiducia ancora una volta”

- Advertisement -

AgenPress – Recep Tayyip Erdogan ha vinto le elezioni presidenziali in Turchia, con il 52,1% delle preferenze, al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu che ha ottenuto il 47,9% dei consensi.

Lo dicono i dati della tv di Stato turca Trt, non ancora confermati ufficialmente dal Consiglio elettorale turco Ysk, con oltre il 98% delle schede scrutinate. Il leader turco si assicura in questo modo il potere per altri 5 anni, fino al 2028, dopo avere vinto tutte le elezioni dirette per il rinnovo della presidenza in Turchia.

Erdogan ha ringraziato il popolo. Parlando dall’alto di un autobus della campagna, ha ringraziato gli elettori e ha detto che gli avevano affidato la responsabilità di governare la Turchia per altri cinque anni.

“La nostra gente ci ha dato fiducia ancora una volta. Solo la Turchia ha vinto oggi”.

“Mio caro fratello Recep Tayyip Erdogan, congratulazioni per la tua vittoria”. Si congratula così su Twitter l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, per la vittoria di Erdogan nel ballottaggio delle elezioni turche. “Ti auguro successo nel tuo nuovo mandato – aggiunge Tamim bin Hamad Al Thani – e che tu realizzi in esso ciò a cui aspira il popolo turco in termini di progresso e prosperità, per le forti relazioni dei nostri due Paesi e per un loro ulteriore sviluppo”.

“Congratulazioni al Presidente Erdogan per la sua indiscutibile vittoria elettorale!”, scrive su Twitter il premier ungherese Viktor Orban. Che aggiunge in turco: “Tebrikler, SayÕn CumhurbaşkanÕ!” ovvero “complimenti presidente!”.