Turchia. Oms, 23 mln di persone coinvolte. Onu, è il terremoto più potente in oltre 80 anni

Le Nazioni Unite hanno affermato che il terremoto è stato il più potente della contea in oltre 80 anni.

L’UNOCHA ha affermato che le squadre di risposta alle emergenze dell’UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination), dell’International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) e delle squadre mediche di emergenza (EMT) dell’Organizzazione mondiale della sanità sono state mobilitate in Turchia per assistere nella risposta umanitaria.

“Le Nazioni Unite e i partner stanno monitorando attentamente la situazione sul campo e stanno cercando di mobilitare fondi di emergenza nella regione”.