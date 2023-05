Turchia. Kilicdaroglu, rivale di Erdogan, respinge i primi risultati. “Siamo noi in vantaggio”

- Advertisement -

AgenPress – I risultati preliminari riportati dall’agenzia di stampa statale Anadolu mostravano il presidente Recep Tayyip Erdogan alla guida di Kemal Kilicdaroglu, ma i leader dell’opposizione hanno respinto queste cifre.

Finora è stato contato circa il 40% dei voti nella corsa presidenziale. Anadolu riportava i risultati preliminari che mostravano Erdogan con il 52,70%, davanti a Kilicdaroglu, capo del Partito popolare repubblicano (CHP) e candidato presidenziale per il blocco a sei partiti Nation Alliance, con il 41,39%.

Kilicdaroglu ha detto “siamo in vantaggio” in un post su Twitter, il suo primo commento da quando sono stati resi noti i risultati preliminari. CHP è andato anche su Twitter, condividendo il tweet di Kilicdaroglu e commentando: “Attualmente siamo in testa”.

È difficile descrivere quanto sia importante questa elezione per milioni di turchi; molti pensano che la democrazia stessa sia sulla scheda elettorale. Alcuni degli oppositori del presidente Erdogan pensano che questa potrebbe essere l’ultima elezione in Turchia se ottiene un altro mandato, tale è la deriva verso un governo autoritario.