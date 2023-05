Turchia. Kemal Kilicdaroglu avanti con oltre il 67% delle preferenze. E’ un referendum su Erdogan

- Advertisement -

AgenPress – Prosegue lo spoglio parallelo delle presidenziali in Turchia, che conferma la vittoria sempre più netta del leader dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu. L’agenzia indipendente Anka, sul suo profilo Twitter, lo accredita di oltre il 67% delle preferenze con il 53% delle schede scrutinate, rispetto al 31% di Recep Tayyip Erdogan. Tutto questo mentre il conteggio ufficiale dà l’attuale presidente avanti, seppur poco sopra il 50%.

Recep Tayyip Erdogan sta affrontando una maggioranza del paese che vuole il cambiamento, ma è ancora una questione aperta se gli elettori vedano il suo principale sfidante, Kemal Kilicdaroglu, come l’agente di quel cambiamento, dicono gli esperti.

Si vede, sondaggio dopo sondaggio, che i giovani vorrebbero una situazione economica migliore e più democrazia. Su questo non ci sono dubbi. La domanda è chi deve consegnarlo “, ha detto alla CNN Asli Aydintasbas, ex giornalista e visiting fellow presso la Brookings Institution di Washington DC.

“In questo Paese si è discusso molto su chi dovesse essere il candidato dell’opposizione. In un certo senso, l’opposizione ha proposto… un nome un po’ azzardato, Kemal Kilicdaroglu, perché era più anziano e non era il più votato rispetto ai sindaci di Ankara e Istanbul. Ma si è posizionato come unificatore, un tipo di figura che potrebbe essere un candidato alla transizione”.

Aydintasbas ha aggiunto che l’affluenza alle urne è stata elevata e che è probabile che i risultati continueranno a cambiare nelle prossime ore.

Can Selcuki, amministratore delegato di Istanbul Economics Research, una società di sondaggi, ha descritto le elezioni come un referendum su Erdogan e sul cambiamento.

“La democrazia è stata ridotta alle urne. Questo è l’unico posto in cui il popoloso può manifestare la propria preferenza in un modo o nell’altro, quindi, dato che è così, escono e votano”, ha detto Selcuki, aggiungendo che gli elettori sono stufi dell’inflazione a due cifre e del malgoverno.