Turchia. Iniziato lo spoglio delle schede elettorali. Erdogan in vantaggio

- Advertisement -

AgenPress – Si sono chiusi i seggi, aperti questa mattina dalle 8 in occasione delle elezioni parlamentari e per il rinnovo della presidenza della Repubblica dove una coalizione di opposizione guidata da Kemal Kilicdaroglu sfida il capo di Stato in carica Recep Tayyip Erdogan. Inizia ora lo spoglio delle schede. Non si sono registrati incidenti di rilievo durante le operazioni di voto.

I media turchi hanno iniziato a riportare i risultati preliminari nella corsa presidenziale, dopo che il Consiglio elettorale supremo del paese, o consiglio elettorale, ha revocato le restrizioni di segnalazione. Finora solo una piccola parte dei risultati è arrivata: il 10,86%.

L’agenzia di stampa statale Anadolu ha riportato le prime proiezioni che mostravano che il presidente Recep Tayyip Erdogan era in vantaggio con il 58,34% dei voti, rispetto al 35,84% del principale candidato dell’opposizione, Kemal Kilicdaroglu.

Con poco più del 25% delle schede scrutinate Erdogan si mantiene in vantaggio ma in calo rispetto al dato precedente con il 54,27% dei voti,

Il principale sfidante Kemal Kilicdaroglu è fermo al 39,75%, seguono Sinan Ogan con il 5,42% dei voti e Muharrem Ince che ottiene lo 0,56% dei consensi. Lo rende noto la tv di Stato turca Trt secondo cui anche nelle elezioni parlamentari, con il 7,5% delle schede contate, la coalizione del presidente turco in carica è avanti con il 63,42% (383 deputati) mentre l’alleanza dei maggiori partiti di opposizione è al 24,25% (174 deputati).