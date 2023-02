Turchia, tifosi di calcio lanciano animali di peluche in campo

- Advertisement -

AgenPress. In una partita di solidarietà per i bambini colpiti dal terremoto in Turchia, i tifosi di calcio hanno lanciato animali di peluche in campo durante una partita tra Beşiktaş e Antalyaspor.

Il gioco si è fermato a quattro minuti e 17 secondi per corrispondere all’ora in cui il terremoto ha colpito il sud-est della Turchia: le 4:17 ora locale del 6 febbraio. I tifosi hanno inondato lo stadio di orsacchiotti e altri peluche di tutti i colori e dimensioni durante la partita al Vodafone Park.

Questi saranno inviati dalla squadra di calcio Beşiktaş ai bambini colpiti dal terremoto, che ha ucciso circa 50.000 persone in Turchia e Siria.

I giocatori si sono precipitati a raccogliere i peluche mentre sullo schermo del tabellone lampeggiavano i numeri di targa delle undici province turche colpite dal terremoto.

Alcuni tifosi del Besiktas hanno anche cantato “dimissioni del governo” per protestare contro la risposta ufficiale al disastro, vista da molti in Turchia come lenta e insufficiente.