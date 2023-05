Turchia. Ha votato quasi il 90% degli aventi diritto. Revocato il divieto di trasmissione

- Advertisement -

AgenPress – L’88,44% degli aventi diritto ha votato alle elezioni per il rinnovo della presidenza della Repubblica in Turchia mentre per le elezioni parlamentari l’affluenza è arrivata all’85,14%. Lo rende noto la tv di Stato turca Trt. Con oltre il 30% delle schede scrutinate, il presidente turco in carica Recep Tayyip Erdogan è in vantaggio con il 53,62% dei consensi, mentre il principale sfidante Kemal Kilicdaroglu ottiene per ora il 40,42% dei voti.

“Le procedure di voto per l’elezione del Presidente e del 28esimo Parlamento si sono concluse e finora non ci sono state situazioni negative”, ha affermato Ahmet Yener, presidente del Consiglio superiore per le Elezioni in Turchia Ysk.

Yener, ha annunciato la revoca delle restrizioni di segnalazione per le elezioni durante un discorso televisivo di domenica.

“Per quanto riguarda il divieto di trasmissione che stavi aspettando, abbiamo revocato il divieto di trasmissione a partire dalle 18:30 ora locale (11:30 ET). Ci sono dati che arrivano da diversi canali ai membri della stampa, ma annunciamo che tutto il pubblico attende che l’Alto Consiglio Elettorale comunichi i risultati provvisori”.

I risultati preliminari sono attesi questa sera, domenica, alle 21:00 ora locale (14:00 ET).