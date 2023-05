Turchia. Grimaldi (Avs), mancano osservatori, i ragazzi sperano in una svolta, temono che Erdogan non accetti la sconfitta

- Advertisement -

AgenPress – “La notizia di queste ore è che non ci saranno osservatori a Batman e Mardin, poiché gli avvocati del Partito della Sinistra Verde (in turco Yesil Sol Parti, in curdo Partiya Cep a Kesk) hanno visto respinta la richiesta. Il Governo ha dispiegato tutto il suo apparato di sicurezza sulle imminenti consultazioni”.

Lo ha dichiarato Marco Grimaldi, vice capo gruppo alla Camera dell’Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), denunciando la mancanza di osservatori durante le elezioni in Turchia in alcune città del sud est a maggioranza curda del Paese, zona dove si trova da ieri con una delegazione presente a Diyarbakir.

“Mancano poche ore alla fine della campagna elettorale più importante degli ultimi decenni in Turchia. La tensione è altissima ma c’è molto entusiasmo. Benché la polizia sia dispiegata ovunque, fino a notte tarda abbiamo parlato con tanti ragazzi, che sperano in una svolta ma temono brogli e che Erdogan non accetti un’eventuale sconfitta. Questa generazione sente più che mai il momento del cambiamento”.